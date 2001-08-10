У сахалинца нашли полтора килограммаи марихуаны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейскими была получена оперативная информация о том, что данный гражданин занимался культивированием растений рода конопля с целью изготовления наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
При обследовании жилища фигуранта оперативниками были обнаружены и изъяты пакеты, наполненные марихуаной. Общая масса дурмана 1490,4 грамма, что является крупным размером. Также был найден бумажный сверток, в котором находилась смесь гашишного масла с табаком массой 0,15 грамм. Установлено, что ранее фигурант вырастил растения конопли в лесном массиве, расположенном вблизи дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере. Ведется следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 01:18 Сегодня Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 Сегодня Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
- 01:20 Сегодня Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
09:51 Сегодня В октябре аэровокзал "Южно-Сахалинск" бьёт рекорды
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
14:46 28 Октября Сахалинские судебные приставы вновь сопроводили до границы очередных нелегальных мигрантов
11:43 28 Октября В Сахалинской области замедлился рост цен на услуги и товары
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
Выбор редакции
- 10:21 Вчера Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
- 11:17 30 Октября В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
- 10:25 29 Октября На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
- 15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?