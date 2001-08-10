У сахалинца нашли полтора килограммаи марихуаны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейскими была получена оперативная информация о том, что данный гражданин занимался культивированием растений рода конопля с целью изготовления наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При обследовании жилища фигуранта оперативниками были обнаружены и изъяты пакеты, наполненные марихуаной. Общая масса дурмана 1490,4 грамма, что является крупным размером. Также был найден бумажный сверток, в котором находилась смесь гашишного масла с табаком массой 0,15 грамм. Установлено, что ранее фигурант вырастил растения конопли в лесном массиве, расположенном вблизи дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере. Ведется следствие.