Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2024
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14:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине накажут строителей причала за снятие плодородного слоя почвы

На Сахалине накажут строителей причала за снятие плодородного слоя почвы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о нарушениях экологического законодательства при проведении строительных работ в водоохранной зоне о. Большое Вавайское Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что общественной организацией владельцев маломерных судов при строительстве причального сооружения произведено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, в прибрежной защитной полосе о. Большое Вавайское произведена отсыпка размываемыми грунтами, при этом, ведение хозяйственной деятельности в водоохранной зоне озера с уполномоченным органом власти в области рыболовства не согласовано.

По факту выявленных нарушений председателю совета общественной организации внесено представление об устранении нарушений законодательства и возмещении экологического ущерба в размере более 5 млн рублей.

Кроме того, по постановлениям прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1. ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне), ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ (осуществление деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы, без согласования с уполномоченным органом власти в области рыболовства), к наказаниям в виде штрафа на общую сумму 21 тыс. руб.

Фактическое устранение нарушений экологического законодательства и возмещение ущерба поставлено прокуратурой на контроль.

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