На Сахалине накажут строителей причала за снятие плодородного слоя почвы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о нарушениях экологического законодательства при проведении строительных работ в водоохранной зоне о. Большое Вавайское Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что общественной организацией владельцев маломерных судов при строительстве причального сооружения произведено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, в прибрежной защитной полосе о. Большое Вавайское произведена отсыпка размываемыми грунтами, при этом, ведение хозяйственной деятельности в водоохранной зоне озера с уполномоченным органом власти в области рыболовства не согласовано.

По факту выявленных нарушений председателю совета общественной организации внесено представление об устранении нарушений законодательства и возмещении экологического ущерба в размере более 5 млн рублей.

Кроме того, по постановлениям прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1. ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне), ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ (осуществление деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы, без согласования с уполномоченным органом власти в области рыболовства), к наказаниям в виде штрафа на общую сумму 21 тыс. руб.

Фактическое устранение нарушений экологического законодательства и возмещение ущерба поставлено прокуратурой на контроль.