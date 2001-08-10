Во Владивостоке возле университета нашли гранату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера, 1 ноября, на территории ДВФУ работали экстренные службы из-за подозрительной находки в одном из автомобилей на КПП «Север», сообщает РИА VladNews.

Ранее в Сети разлетелась информация о том, что в одном из автомобилей на территории университета был обнаружен подозрительный предмет.

На место происшествия прибыли экстренные службы, оцепили территорию.

В пресс-службе ДВФУ отметили, что найденный предмет оказался пейнтбольной гранатой, а владелец авто прибыл в кампус забрать с занятий дочь.