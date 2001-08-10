Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2024
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Сахалинка двумя ударами ножа уложила приятели и, решив, что тот умер, ушла
12:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка двумя ударами ножа уложила приятели и, решив, что тот умер, ушла

Сахалинка двумя ударами ножа уложила приятели и, решив, что тот умер, ушла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 45-летней не судимой жительницы города Невельск, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Органом предварительного следствия установлено, что в августе 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире совместно со своим приятелем, в ходе распития спиртных напитков поссорилась с потерпевшим, в результате чего у неё возник преступный умысел, направленный на убийство.

В связи с этим она нанесла потерпевшему два удара кухонным ножом в область челюсти и шеи, от которых мужчина потерял сознание и стал истекать кровью.

При этом обвиняемая, полагая что нанесла смертельные ранения своему знакомому, покинула место совершения преступления.

Однако потерпевший, спустя некоторое время пришёл в сознание и с помощью мобильного телефона сам вызвал себе бригаду скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место медицинские работники экстренно оказали помощь мужчине, после чего его лечение продолжилось в стационарных условиях.

Таким образом, благодаря слаженным действиям медицинского персонала удалось избежать смертельного исхода.

Обвиняемая на стадии предварительного следствия вину в совершенном преступлении признала частично, пояснив об отсутствии у неё намерений убивать потерпевшего.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невельский городской суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет.

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