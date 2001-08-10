Сахалинка двумя ударами ножа уложила приятели и, решив, что тот умер, ушла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 45-летней не судимой жительницы города Невельск, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Органом предварительного следствия установлено, что в августе 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире совместно со своим приятелем, в ходе распития спиртных напитков поссорилась с потерпевшим, в результате чего у неё возник преступный умысел, направленный на убийство.

В связи с этим она нанесла потерпевшему два удара кухонным ножом в область челюсти и шеи, от которых мужчина потерял сознание и стал истекать кровью.

При этом обвиняемая, полагая что нанесла смертельные ранения своему знакомому, покинула место совершения преступления.

Однако потерпевший, спустя некоторое время пришёл в сознание и с помощью мобильного телефона сам вызвал себе бригаду скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место медицинские работники экстренно оказали помощь мужчине, после чего его лечение продолжилось в стационарных условиях.

Таким образом, благодаря слаженным действиям медицинского персонала удалось избежать смертельного исхода.

Обвиняемая на стадии предварительного следствия вину в совершенном преступлении признала частично, пояснив об отсутствии у неё намерений убивать потерпевшего.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невельский городской суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет.