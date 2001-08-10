Сегодня утром пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 ноября в 06:52 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора по адресу ул. Колодезная 62/2. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту их прибытия мусор горел на площади 2 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 06:58, а в 07:00 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 11 сотрудников и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области и 1 человек из добровольной пожарной дружины. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.