Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2024
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09:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмском районе сбили внезапно вышедшего из-за автобуса мужчину

В Холмском районе сбили внезапно вышедшего из-за автобуса мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 ноября 2024 года в 18 часов в районе дома 45 по улице Пушкина, села Люблино произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Pajero», двигаясь в северном направлении, совершил наезд на пешехода, который, не убедившись в отсутствии приближающегося транспортного средства, внезапно вышел на проезжую часть из-за стоящего рейсового автобуса, ограничивающего обзор.

В результате ДТП 42-летний пешеход получил травмы.

Проводится проверка.

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