За сутки в Сахалинской области произошло 22 дорожно-транспортных аварии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 22 ДТП, в двух из которых 1 человек погиб, 3 человека получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 124 нарушения ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 11 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- кроме этого, задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
8 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;
2 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрованным в установленном порядке;
2 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
1 водитель - управляющих транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);
3 водителя - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;
5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
9 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 01:18 Сегодня Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 Сегодня Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
- 01:20 Сегодня Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
09:51 Сегодня В октябре аэровокзал "Южно-Сахалинск" бьёт рекорды
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
14:46 28 Октября Сахалинские судебные приставы вновь сопроводили до границы очередных нелегальных мигрантов
11:43 28 Октября В Сахалинской области замедлился рост цен на услуги и товары
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
Выбор редакции
- 10:21 Вчера Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
- 11:17 30 Октября В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
- 10:25 29 Октября На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
- 15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?