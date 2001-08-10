За сутки в Сахалинской области произошло 22 дорожно-транспортных аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 22 ДТП, в двух из которых 1 человек погиб, 3 человека получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 124 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 11 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- кроме этого, задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

8 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

2 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрованным в установленном порядке;

2 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

1 водитель - управляющих транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);

3 водителя - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;

5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

9 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.