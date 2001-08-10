В Поронайске завершается благоустройство дворовой территории по улице Октябрьской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во дворе по улице Октябрьской, 75 и Победы, 6 подходит к концу устройство многофункциональной площадки. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее двор был капитально отремонтирован. Здесь обустроили внутри дворовые проезды, пешеходные тротуары, парковки для автомобилей, высадили деревья и кустарники. В центре двора разместилась многофункциональная площадка с детскими игровыми комплексами, спортивными тренажерами, столом для настольного тенниса, беседки, лавочки и многое другое. Строители завершают последний этап – укладку резинового покрытия площадки.

Напомним, что при поддержке Правительства Сахалинской области и Губернатора Валерия Лимаренков этом году в Поронайском районе удалось охватить капитальным ремонтом дворы по 15 адресам в Востоке, Вахрушеве и Поронайске.