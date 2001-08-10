17:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Поронайске завершается благоустройство дворовой территории по улице Октябрьской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во дворе по улице Октябрьской, 75 и Победы, 6 подходит к концу устройство многофункциональной площадки. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Ранее двор был капитально отремонтирован. Здесь обустроили внутри дворовые проезды, пешеходные тротуары, парковки для автомобилей, высадили деревья и кустарники. В центре двора разместилась многофункциональная площадка с детскими игровыми комплексами, спортивными тренажерами, столом для настольного тенниса, беседки, лавочки и многое другое. Строители завершают последний этап – укладку резинового покрытия площадки.
Напомним, что при поддержке Правительства Сахалинской области и Губернатора Валерия Лимаренков этом году в Поронайском районе удалось охватить капитальным ремонтом дворы по 15 адресам в Востоке, Вахрушеве и Поронайске.
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