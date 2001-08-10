Вынесен приговор жителю Приморья, повесившему во дворе собаку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Приморья 1983 года рождения обвиняется в жестоком обращении с соседской собакой. Он поймал животное и повесил его во дворе дома на металлической перекладине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По информации ведомства, в мае 2024 года в с. Вольно-Надеждинское осужденный поймал, забежавшую к нему во двор ханаанскую овчарку, не представлявшую для него опасности, накинул на шею животного самозатягивающуюся петлю и повесил во дворе дома на металлической перекладине.

Собака, не имея возможности освободиться, погибла от удушья.

В настоящее время суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 3 годам принудительных работ, с удержанием 5 % заработка в доход государства.