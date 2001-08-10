За угон автомобиля житель Углегорского района направлен в места лишения свободы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смирныховским районным судом вынесен приговор в отношении 35-летнего жителя Углегорского района. Он признан виновным в совершении угона автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Судом установлено, что в вечернее время в сентябре текущего года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Газель NEXT», припаркованного на территории производственной базы в с. Орлово, и выехал на нем на дорогу.

В рамках осуществления патрулирования населенного пункта Смирных сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по ГО «Смирныховский» автомобиль обнаружен и остановлен.

В судебном заседании вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений, совершения указанного преступления спустя 2 месяца после освобождения из исправительной колонии общего режима, приговорил виновного к 1 году 10 месяцам лишения свободы, с отбытием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.