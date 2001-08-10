Сахалинца будут судить за ловлю кеты сетью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельской городской прокуратурой утверждено обвинительное постановление в отношении 40-летнего жителя г. Холмск Сахалинской области, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Органом дознания установлено, что в сентябре 2024 года обвиняемый прибыл на территорию Невельского района Сахалинской области, где с использованием запрещенного орудия лова – рыболовной сети, незаконно добыл в акватории территориального моря РФ (вблизи устья ручья «Салют», являющимся миграционным путём к местам нереста Тихоокеанских лососей) 8 экземпляров кеты, ущерб в результате вылова которой составил 32 144 рубля.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в связи с чем, по его ходатайству дознание по уголовному делу производилось в сокращенной форме в порядке, предусмотренном главой 32.1 УПК РФ.

В рамках расследования по уголовному делу изъяты и признаны в качестве вещественных доказательств: рыболовный костюм, а также рыболовная сеть, которые использовались при совершении преступления.

По результатам судебного рассмотрения уголовного дела в порядке ст. 104.1 УК РФ при постановлении приговора будет разрешен вопрос о конфискации вышеуказанного имущества.

Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 8 Невельского района Сахалинской области.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.