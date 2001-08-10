Сахалинца будут судить за ловлю кеты сетью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельской городской прокуратурой утверждено обвинительное постановление в отношении 40-летнего жителя г. Холмск Сахалинской области, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Органом дознания установлено, что в сентябре 2024 года обвиняемый прибыл на территорию Невельского района Сахалинской области, где с использованием запрещенного орудия лова – рыболовной сети, незаконно добыл в акватории территориального моря РФ (вблизи устья ручья «Салют», являющимся миграционным путём к местам нереста Тихоокеанских лососей) 8 экземпляров кеты, ущерб в результате вылова которой составил 32 144 рубля.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в связи с чем, по его ходатайству дознание по уголовному делу производилось в сокращенной форме в порядке, предусмотренном главой 32.1 УПК РФ.
В рамках расследования по уголовному делу изъяты и признаны в качестве вещественных доказательств: рыболовный костюм, а также рыболовная сеть, которые использовались при совершении преступления.
По результатам судебного рассмотрения уголовного дела в порядке ст. 104.1 УК РФ при постановлении приговора будет разрешен вопрос о конфискации вышеуказанного имущества.
Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 8 Невельского района Сахалинской области.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:02 Сегодня В Сахалинской области за сутки произошли 13 ДТП, есть погибший
08:58 Сегодня В ноябре пособия сахалинским семьям будут перечислены заранее
09:46 Сегодня На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
10:31 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в Поронайске
13:01 25 Октября Алиментщик из Анивы получил 10 суток ареста
17:49 24 Октября Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
12:44 24 Октября Микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске получил новую электрическую подстанцию
15:31 25 Октября На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
10:10 1 Октября В здании филиала Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске начались работы по отделке внутренних помещений
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
14:37 1 Октября Более трех тонн лососей и 30 кг красной икры изъяли правоохранители у скупщиков на Сахалине
Выбор редакции
- 11:17 Вчера В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
- 10:25 29 Октября На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
- 15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
- 11:40 28 Октября Маломобильные сахалинцы побывали в Долинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?