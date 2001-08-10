Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2024
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16:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове в магазин врезался микроавтобус

В Корсакове в магазин врезался микроавтобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове днём 31 октября микроавтобус влетел в торговый павильон и опрокинулся, сообщает astv.ru. За рулём находилась женщина 1978 года рождения.

ДТП произошло в районе "Пяти углов" в первой половине дня. К месту происшествия сбежались очевидцы.

По предварительным данным, могли отказать тормоза.

На месте работают экстренные службы. Astv.ru выяснил, что серьёзных травм автомобилистка не получила.

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