В Корсакове горела бесхозная постройка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 октября в 08:09 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора в бесхозной постройке на ул. Краскоармейская, 47б. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту их прибытия мусор горел на площади 10 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 08:24, а в 08:33 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.