Сахалинец присвоил найденный смартфон и теперь будет отвечать перед законом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 17- летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что вечером 11 июня, фигурант находился в сквере А. П. Чехова с друзьями. Когда молодой человек собирался уходить, к нему подошёл незнакомый мужчина и спросил, не терял ли он или кто-нибудь из его приятелей свой телефон. Гражданин нашел чей-то гаджет неподалеку от места отдыха их компании и решил, что его мог обронить кто-нибудь из ребят.
Фигурант, решил извлечь из этой ситуации материальную выгоду. Он соврал мужчине, что это действительно его телефон и забрал аппарат себе. Далее он выключил смартфон, вытащил и выбросил сим-карту, а также чехол.
Дома попытался его разблокировать, но попытки не увенчались успехом. Тогда обвиняемый отнес его в мастерскую. Когда мобильный удалось разблокировать, он вставил свою сим-карту и стал им пользоваться на правах личной собственности.
Своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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