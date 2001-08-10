Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2024
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10:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 октября в 03:19 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора возле строения в СНТ "Овощевод" в пер. Тупиковый, 280. Пожарный расчет прибыл через 8 минут. К моменту их прибытия мусор горел на площади 2 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 03:32 (сах), а в 03:44 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 11 сотрудников и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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