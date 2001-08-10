"Крабового короля" Олега Кана осудили на 17 лет заочно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговор Приморского краевого суда в отношении Олега Кана вступил в законную силу. Он обвиняется в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Кану назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА VladNews со ссылкой на Управление Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Для этого он в августе – октябре разработал план совершения преступления, за денежное вознаграждение он нашел исполнителя убийства, а также в качестве подсобника был нанят житель Сахалинской области. Последний пригласил под обманным предлогом потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров для развития коммерческой деятельности и покровительства силовых ведомств, снабдил его для связи с определенными лицами заранее приобретенным телефоном, номер которого передал организатору убийства.

Валерий Пхиденко прибыл якобы на встречу к ресторану «Три Богатыря» вечером, где снайпер произвел три выстрела в автомобиль такси, где находился потерпевший. Пхиденко скончался на месте происшествия.

Обвинение по уголовному делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.

Не согласившись с приговором суда, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке, утверждая о необходимости оправдания осужденного.

По результатам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (г. Новосибирск) жалоб стороны защиты, они оставлены без удовлетворения, обвинительный приговор в отношении Олега Кана без изменения и вступил в законную силу.

Отметим, Олег Кан находится в международном розыске.