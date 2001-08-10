На Сахалине росгвардейцы изъяли 11 единиц оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории области продолжаются мероприятия по контролю за оборотом оружия. За минувшую неделю росгвардейцы проверили 36 мест хранения оружия и выявили 8 нарушений. Правонарушителей привлекли к административной ответственности. В большинстве нарушений владельцы, получив уведомление об окончании срока действия разрешения, не приняли меры по его продлению или перерегистрации оружия. Кроме того, трёх единиц огнестрельного оружия, в том числе ружья с нарезным стволом, лишился житель Александровск – Сахалинска. Решением суда он признан виновным в совершении умышленного преступления против жизни и здоровья человека. Ещё одно охотничье ружьё изъяли правоохранители в Корсакове, его владелец привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Всего сотрудники ведомства изъяли из оборота 11 единиц гражданского оружия, аннулировали 4 разрешения на его хранение и ношение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слжубе Росгвардии по Сахалинской области.

За неделю сотрудники ведомства оказали 96 государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Всего за их предоставлением в территориальное Управление обратилось 98 граждан и представителей организаций.

В поддержку кампании по передаче гражданского оружия для нужд специальной военной операции, неравнодушные сахалинцы передали свыше 2500 патронов, 10 охотничьих ружей и карабинов, а также средства обслуживания и ухода за ними.

Владельцам оружия напоминаем о соблюдении правил. Выдача разрешения на новый срок взамен ранее выданного или аннулированного либо взамен разрешения, срок действия которого истек, осуществляется в территориальном органе по месту жительства. С заявлением о выдачи нового разрешения можно обратиться в любое время, но не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока его действия.