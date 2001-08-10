11:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Смирных горела трансформаторная подстанция
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 октября в 09:35 диспетчеру Смирныховского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на ул. 8-е марта. Пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На момент прибытия огнеборцев горел открытым пламенем кабель на трансформаторе на площади 2 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Возгорание было локализовано в 09:40, а в 10:00 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 3 человека и 1 единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 02:00 Сегодня Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
09:59 Сегодня Сахалинка и две ее дочери предстанут перед судом за торговлю нелегальными морепродуктами
09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске водитель, двигаясь задним ходом, сбил пешехода на "зебре"
09:04 Сегодня Знакомство лисы и лесного кота засняли в Приамурье
13:01 25 Октября Алиментщик из Анивы получил 10 суток ареста
17:49 24 Октября Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
12:44 24 Октября Микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске получил новую электрическую подстанцию
15:31 25 Октября На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
10:10 1 Октября В здании филиала Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске начались работы по отделке внутренних помещений
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
14:37 1 Октября Более трех тонн лососей и 30 кг красной икры изъяли правоохранители у скупщиков на Сахалине
Выбор редакции
- 11:17 Сегодня В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
- 10:25 Вчера На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
- 15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
- 11:40 28 Октября Маломобильные сахалинцы побывали в Долинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?