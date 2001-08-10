Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2024
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11:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Смирных горела трансформаторная подстанция

В Смирных горела трансформаторная подстанция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября в 09:35 диспетчеру Смирныховского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на ул. 8-е марта. Пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На момент прибытия огнеборцев горел открытым пламенем кабель на трансформаторе на площади 2 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 09:40, а в 10:00 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 3 человека и 1 единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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