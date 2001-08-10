Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2024
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В Южно-Сахалинске водитель, двигаясь задним ходом, сбил пешехода на "зебре"
10:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсаковском районе автомобиль вылетел в кювет

В Корсаковском районе автомобиль вылетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 октября 2024 года в 19 часов 40 минут на 17 км. автодороги «Корсаков - Новиково» произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 64-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Gaia», не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Проводится проверка.

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