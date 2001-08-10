Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2024
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В Южно-Сахалинске водитель, двигаясь задним ходом, сбил пешехода на "зебре"
09:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель, двигаясь задним ходом, сбил пешехода на "зебре"

В Южно-Сахалинске водитель, двигаясь задним ходом, сбил пешехода на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 октября 2024 года в 16 часов 55 минут на перекрёстке улиц Сахалинской и Физкультурной произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 25-летний водитель (стаж управления транспортными средствами - 1 год), управляя автомобилем «Toyota Corolla», двигаясь в западном направлении, совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

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