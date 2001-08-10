Тихоокеанское
информационное агентство
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14:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокурор Южно-Курильского района встретился с предпринимателями

Прокурор Южно-Курильского района встретился с предпринимателями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор Южно-Курильского района Сахалинской области Денис Козлов совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андреем Коваленко провели приём предпринимателей района, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

На приём обратился представитель бизнеса по вопросам субсидирования транспортных услуг на перевозку топлива и возможности обустройства склада ГСМ в Южно-Курильске.

От заявителя принято обращение, по которому организовано проведение проверочных мероприятий, результаты рассмотрения поставлены на контроль прокуратуры района.

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