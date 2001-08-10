19-летняя жительница Удмуртии выманила у сахалинки 150 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельской городской прокуратурой приняты меры по защите имущественных прав 61-летней местной жительницы, пострадавшей от действий мошенника, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре

В рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) установлено, что неустановленное лицо посредством мобильной связи ввело в заблуждение местную жительницу, которая в декабре 2022 года под воздействием обмана перевела 19-летней жительнице Удмуртской Республики денежные средства на общую сумму 150 тыс. рублей.

С целью защиты прав пенсионерки прокурором направлен иск в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения (150 тыс. рублей), а также процентов за пользование чужими средствами (28 тыс. рублей).

Судом требования прокурора удовлетворены.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль прокуратуры.