Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2024
Сейчас 13:37
97,23|105,22|66,91
В Южно-Сахалинске сбили 4-летнего ребенка
12:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Сокол

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Сокол

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 октября в 15.56 диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора в расселенном доме. Пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту их прибытия горел мусор в расселенном доме на площади 40 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС

Возгорание было локализовано в 16:26, а в 17:25 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?