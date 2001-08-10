12:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пожарные ликвидировали возгорание в селе Сокол
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 октября в 15.56 диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора в расселенном доме. Пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту их прибытия горел мусор в расселенном доме на площади 40 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС
Возгорание было локализовано в 16:26, а в 17:25 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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