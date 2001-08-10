Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2024
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В Южно-Сахалинске сбили 4-летнего ребенка
12:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили 4-летнего ребенка

В Южно-Сахалинске сбили 4-летнего ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 октября 2024 года в 18 часов 20 минут в районе дома №57 по проспекту Победы произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 4-летний ребенок, одетый в одежду светлых тонов, без использования световозвращающих элементов, переходил дорогу с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина не держала сына за руку, и он неожиданно побежал вперёд. 35-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder», двигаясь в восточном направлении, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний пешеход получил травмы.

Проводится проверка.

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