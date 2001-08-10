Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2024
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Сахалинские судебные приставы вновь сопроводили до границы очередных нелегальных мигрантов
14:46, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские судебные приставы вновь сопроводили до границы очередных нелегальных мигрантов

Сахалинские судебные приставы вновь сопроводили до границы очередных нелегальных мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области вчера выдворили за пределы острова очередных нелегальных мигрантов, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

На этот раз сотрудники ведомства выдворяли граждан, прибывших из Республики Узбекистан. Прибывшие на территорию Сахалинской области на заработки иностранные граждане, нарушили правила въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Данные нарушения были выявлены в ходе проверки документов сотрудниками правоохранительных органов (т.е. истек срок миграционной карты, прописки, отсутствие договора на осуществление трудовой деятельности, патента и др.).

На всех иностранных нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Каждый из привлеченных к административной ответственности был оштрафован, сумма штрафа для каждого составила 2000 рублей. Более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегальных мигрантов за пределы России.

После оформления всех необходимых документов, судебные приставы выдворили иностранцев до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Въезд в Россию им закрыт на 5 лет.

Надо отметить, что с начала года судебные приставы УФССП России по Сахалинской области выдворили 252 иностранных гражданина, нелегально находившихся на территории Российской Федерации, из которых 46 было выдворено в октябре.  Среди нарушителей  законодательства преобладают граждане из Средней Азии - Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. В текущем году принудительно покинули Россию также граждане  Армении, Казахстана, Молдовы.

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