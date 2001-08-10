Сахалинец попросил телефон, чтобы позвонить и перевел с него себе деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 36-летний гражданин, в отношении которого была совершена кража денежных средств. С банковского счета заявителя без его ведома были переведены 15 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Оперативники уголовного розыска быстро установили обстоятельства хищения и причастное к нему лицо. Им оказался 18-летний, ранее судимый местный житель.

Как оказалось, фигурант подошел к потерпевшему на улице и под благовидным предлогом попросил у него мобильный телефон – якобы, ему надо было срочно позвонить.

Мужчина откликнулся на его просьбу. Когда же злоумышленник заполучил в руки чужой гаджет, он, изображая, что набирает номер телефона, совершил мобильный перевод вышеуказанной суммы на подконтрольный ему банковский счет, после чего вернул аппарат потерпевшему и ушел.

Похищенные средства фигурант потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.