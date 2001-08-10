Житель Корсакова осужден за серию мошенничеств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана), рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Судом установлено, в период с июня по ноябрь 2023 года ранее неоднократно судимый за совершение краж и мошенничеств мужчина связывался с жителями г. Корсакова, разместившими объявления о продаже компьютерной техники и электротоваров в сети интернет. В ходе телефонных разговоров с потерпевшими он убеждал их в намерении приобрести товары и оплатить их позднее. При получении имущества злоумышленник для подтверждения намерения исполнить свои обязательства передавал долговые расписки либо оставлял в залог личные документы.

Таким образом он обманул трех потерпевших на сумму более 100 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Государственный обвинитель с учетом повышенной степени общественной опасности преступления, принимая во внимание личность подсудимого, имеющего три непогашенные судимости за совершение аналогичных преступлений, наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений, нарушения при отбытии наказания по предыдущим приговорам, отсутствие у виновного желания вести законопослушный образ жизни, ориентировал суд на назначение подсудимому наказания исключительно в виде реального лишения свободы.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме на сумму причиненного материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.