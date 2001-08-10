Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2024
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В Томарнском районе неустановленный водитель сбил пешеход и скрылся
10:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Томарнском районе неустановленный водитель сбил пешеход и скрылся

В Томарнском районе неустановленный водитель сбил пешеход и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 октября 2024 года в 20 часов 20 минут на 218 км. автодороги «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск» произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который во время проведения дорожных работ, находился на проезжей части и осуществлял регулирование дорожного движения. В нарушение правил дорожного движения водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП 42-летний пешеход получил травмы.

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