Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2024
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16:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке пьяная девушку уронила джип на универсал

Во Владивостоке пьяная девушку уронила джип на универсал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке автомобиль Toyota Land Cruiser свалился с косогора на Honda Shuttle. В происшествии никто не пострадал, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал svodka25.

По предварительной информации, авария произошла минувшей ночью на улице Адмирала Юмашева, 40. Как сообщают очевидцы, за рулем внедорожника была девушка, находящаяся в стоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии люди не пострадали.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

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