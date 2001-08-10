Во Владивостоке пьяная девушку уронила джип на универсал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке автомобиль Toyota Land Cruiser свалился с косогора на Honda Shuttle. В происшествии никто не пострадал, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал svodka25.

По предварительной информации, авария произошла минувшей ночью на улице Адмирала Юмашева, 40. Как сообщают очевидцы, за рулем внедорожника была девушка, находящаяся в стоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии люди не пострадали.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.