В Приморье студентка подожгла военкомат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Телеграм-канал «Антитеррор Приморья»

Жительница Лесозаводска, обвиняющаяся в поджоге военкомата в дальневосточной столице, пыталась таким способом заработать. Денежное вознаграждение ей отправили украинские «заказчики», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Антитеррористическую комиссию Приморского края.

Как выяснилось, в 2023 году гражданка связалась в Интернете с украинскими «заказчиками» и вступила с ними в сговор. За 50 000 рублей она согласилась поджечь военный комиссариат. Обещанные деньги получила, но воспользоваться ими не успела, так как была схвачена стражами правопорядка.

Тихоокеанский флотский военный суд признал фигурантку виновной. Ей назначили 14 лет колонии общего режима с учетом дела о покушении на оборот наркотиков.