Сахалинэнерго восстанавливает электроснабжение в юго-западной части Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные бригады филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» ведут восстановительные работы на электроподстанции «Юго-Западная» напряжением 110 кВ в г. Южно-Сахалинске. Возобновить электроснабжение потребителей планируется к 24 часам сегодняшнего дня.

Сегодня около 10 часов действием автоматических защит на данной подстанции произошло отключение вводного выключателя напряжением 6 кВ. Предварительная причина – повреждение изоляции. В результате сбоя в работе оборудования нарушилось электроснабжение в объеме 12 МВт ряда потребителей, находящихся в юго-западной части областного центра.

К 12 часам энергетики восстановили электроснабжение части потребителей в объеме 3,5 МВт. К 24 часам планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме.