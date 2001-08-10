Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2024
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09:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили пенсионерку

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на нерегулируемом пешеходном переходе сбили пенсионерку. ДТП случилось 23 октября в 19:05 в районе дома №57 по проспекту Победы, пишет astv.ru, ссылаясь на региональную Госавтоинспекцию.

30-летний водитель на Toyota Corolla, двигаясь на запад, наехал на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по "зебре". В ведомстве пояснили, что пешеход была одета в одежду темных тонов без световозвращающих элементов. 

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, проводится проверка.

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