В Амурской области голодный пьяный вор обчистил продуктовый магазин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Курьезная кража произошла в Серышевском районе. Пойти на дело 19-летнего амурчанина заставил голод. Но поесть молодому человеку не удалось. Возбуждено уголовное дело, сообщает ИА "Порт Амур".
Преступление произошло в селе Водораздельное. В полицию сообщили о взломе навесного замка на входной двери и краже из продуктового магазина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что к похищению причастен 19-летний житель села Милехино, ранее привлекавшийся к ответственности за похожие преступления. Парня задержали.
Молодой человек признал свою вину и рассказал, что с вечера распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Когда товарищ уснул, гостю захотелось есть. Так как в доме кроме водки и сока ничего не было, он решил сходить в магазин. Повредив навесной замок ломом, проник в торговый зал, похитил продукты и деньги.
- С похищенным мужчина направился по месту своего жительства. Однако, домой гражданин пришел без багажа, так как из-за сильного алкогольного опьянения он все растерял по пути. Сумма ущерба, причиненного магазину, составила около девяти тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Амурской области.
Сейчас амурчанин находится под подпиской о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.
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