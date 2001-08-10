Вахтовики, летящие из Благовещенска, устроили дебош в самолете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двое вахтовиков, летевших из Благовещенска, устроили дебош на борту самолета. В Екатеринбурге мужчин сняли с рейса, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на управление на транспорте МВД России по УрФО.

В дежурную часть аэропорта «Кольцово» поступило сообщение, что к прибывшему из Благовещенска самолету требуется наряд полиции. Задержали двоих вахтовиков: 1993 и 1994 годов рождения.

«Ранее не имевшие проблем с законом жители Пермского края во время полета курили в туалетной комнате самолета. Бортпроводники сделали нарушителям замечание, после чего неспокойные пассажиры начали возмущаться, выражаться нецензурной бранью и оскорблять представителей авиакомпании», – рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

На нарушителей составили протоколы. Обоих мужчин наказали арестом на семь суток.

Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Курение вредит вашему здоровью.