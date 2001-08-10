Сахалинскому предпринимателю грозит штраф за нарушение правил перевозки и хранения горбуши
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора рассмотрено административное дело в отношении ИП Гурбанов Р.А.о. из Сахалинской области по факту нарушения температурного режима при перевозке и хранении мороженной тихоокеанской горбуши, расссказали ТИА "Острова" в надзорном ведомстве.
9 августа на территорию Холмского морского торгового порта в рефрижераторном автомобиле прибыл подконтрольный государственному ветеринарному надзору груз – мороженая горбуша общим весом почти 28 тонн.
Производителем и отправителем данного подконтрольного товара являлся ИП Гурбанов Р.А.о.
Проведенные должностным лицом Управления Россельхознадзора замеры температуры в толще рыбы составили от минус 7 °С до минус 12,5 °С при необходимых минус 18 °С.
Это не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также ГОСТа «Рыба мороженая. Технические условия», в соответствии с которыми изготовлена данная продукция. Минтай был отправлен на дозаморозку.
По факту выявленного нарушения территориальным управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Дело рассмотрено, нарушителю грозит административный штраф в размере 22 000 рублей.
Отметим, ранее предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
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