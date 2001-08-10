В Приморье женщина сделала замечание мужчине, мочившемуся на дорогу, и получила за это лопатой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Максимовка Тернейского района Приморья мужчина ударил лопатой женщину, которая сделала ему замечание. Пострадавшая заявила о то, что написала заявление в полицию, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Telegram-канала svodka25.

Конфликт между гражданами произошел из-за того, что мужчина сливал свои отходы жизнедеятельности на проезжую часть. Эти действия возмутили женщину, и она сделала мужчине замечание.

Однако, вместо того, чтобы прекратить свои действия, гражданин начал выражаться нецензурной бранью, а затем ударил женщину лопатой. В результате чего пострадавшая получила травму.

По словам женщины, она написала заявление в полицию, но на данный момент это не принесло никаких результатов.