В Приморье женщина сделала замечание мужчине, мочившемуся на дорогу, и получила за это лопатой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Максимовка Тернейского района Приморья мужчина ударил лопатой женщину, которая сделала ему замечание. Пострадавшая заявила о то, что написала заявление в полицию, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Telegram-канала svodka25.
Конфликт между гражданами произошел из-за того, что мужчина сливал свои отходы жизнедеятельности на проезжую часть. Эти действия возмутили женщину, и она сделала мужчине замечание.
Однако, вместо того, чтобы прекратить свои действия, гражданин начал выражаться нецензурной бранью, а затем ударил женщину лопатой. В результате чего пострадавшая получила травму.
По словам женщины, она написала заявление в полицию, но на данный момент это не принесло никаких результатов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:58 15 Октября "Сахалин" – чемпион международных соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
09:22 15 Октября Свыше трех тысяч подъездов обновили на Сахалине и Курилах с начала года
09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
14:42 15 Октября В Южно-Сахалинске поддерживают чистоту и порядок на дорогах
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
Выбор редакции
- 12:40 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль "Поющие острова"
- 16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
- 11:41 18 Октября Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
- 11:02 17 Октября Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?