17:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Охтинском районе задержали браконьеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охинском районе на реке Большая Нельма в период нереста тихоокеанских лососей задержали браконьеров, сообщает astv.ru, ссылаясь на островное управление Росрыболовства.
Во время обследования водных объектов инспекторы рыбоохраны обнаружили двух мужчин, которые ловили рыбу ставными сетями в запрещенном месте.
Мужчины успели добыть 10 хвостов кеты и 3 кижуча. Ущерб за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов составил 103 990 руб.
Административные дела передали в полицию Охинского района для проведения проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:31 Сегодня Сахалинцев приглашают посоревноваться в спортивном ориентировании
10:21 Сегодня На 1-й Октябрьской улице в Южно-Сахалинске 17 и 18 октября ограничат движение
09:02 Сегодня Жители Камчатки жалуются на мышей в стенах больницы
10:00 Сегодня 17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 11:02 Сегодня Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?