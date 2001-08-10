Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
Сейчас 22:28
97,26|106,08|66,91
Сахалинцев приглашают посоревноваться в спортивном ориентировании
17:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Охтинском районе задержали браконьеров

В Охтинском районе задержали браконьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охинском районе на реке Большая Нельма в период нереста тихоокеанских лососей задержали браконьеров, сообщает astv.ru, ссылаясь на островное управление Росрыболовства.

Во время обследования водных объектов инспекторы рыбоохраны обнаружили двух мужчин, которые ловили рыбу ставными сетями в запрещенном месте. 

Мужчины успели добыть 10 хвостов кеты и 3 кижуча. Ущерб за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов составил 103 990 руб.

Административные дела передали в полицию Охинского района для проведения проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?