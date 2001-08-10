На Сахалине будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области окончено расследование уголовного дела о скупке незаконно добытых крабов. Действия местных жителей предварительно квалифицируются как приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По версии Следственного управления УМВД России по Сахалинской области, местная жительница вместе со своим сожителем, сыном и братом организовала незаконную скупку, переработку и реализацию камчатских крабов, достоверно зная, что водные биоресурсы добыты незаконно.

При транспортировке крупной партии криминального товара две автомашины под управлением подозреваемой и ее сожителя были задержаны сотрудниками полиции. В ходе осмотра машин изъято более 190 крабов без разрешительных документов. Третий автомобиль, в котором находилось более 20 крабов, обнаружен на участке, принадлежащем подозреваемой. Там же располагался нелегальный цех по переработке и хранению продукции.

Противоправная деятельность пресечена оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Долинский».

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.