Во Владивостоке неизвестные устанавливают ловушки из стальной проволоки для мотоциклистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смертельную ловушку устроили для мотокроссеров во Владивостоке. В лесу на Нейбута натянули стальную проволоку, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Telegram-канал NEWS.VL.

«Неизвестные натянули стальную проволоку в лесу на Нейбута, предположительно, для того чтобы подставить ловушку мотокроссерам, которые часто катаются в этом районе. Один из участников мотокросса уже пострадал – ему оторвало часть губы», - говорится в сообщении.

Очевидцы отмечают, что подобные ловушки были замечены и в других местах Владивостока: на Змеинке, Седанке и сопках. Это создает серьёзную угрозу для жизни и здоровья спортсменов, так как на большой скорости такая проволока может привести к фатальным последствиям.