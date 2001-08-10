Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
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09:20, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке неизвестные устанавливают ловушки из стальной проволоки для мотоциклистов

Во Владивостоке неизвестные устанавливают ловушки из стальной проволоки для мотоциклистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смертельную ловушку устроили для мотокроссеров во Владивостоке. В лесу на Нейбута натянули стальную проволоку, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Telegram-канал NEWS.VL.

«Неизвестные натянули стальную проволоку в лесу на Нейбута, предположительно, для того чтобы подставить ловушку мотокроссерам, которые часто катаются в этом районе. Один из участников мотокросса уже пострадал – ему оторвало часть губы», - говорится в сообщении.

Очевидцы отмечают, что подобные ловушки были замечены и в других местах Владивостока: на Змеинке, Седанке и сопках. Это создает серьёзную угрозу для жизни и здоровья спортсменов, так как на большой скорости такая проволока может привести к фатальным последствиям.

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