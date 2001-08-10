В Амурской области восемь человек лишились российского гражданства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области с начала года восемь человек лишились российского гражданства. Они совершили преступления. В УМВД России по региону напомнили, что в 2023 году был расширен перечень статей УК РФ, наличие судимости по которым является основанием для прекращения приобретенного гражданства России, сообщает ИА "Порт Амур".
Речь идет о тяжких преступлениях против государства, террористической и экстремистской деятельности, незаконном обороте оружия и наркотиков, об уклонении от военной службы и дезертирстве, добровольной сдаче в плен, неисполнении приказа во время мобилизации, распространении фейков об армии и добровольцах, нарушении закона о митингах.
В частности, приезжий из Таджикистана, получивший гражданство России в 2008 году, был признан виновным в совершении наркопреступлений. Еще один мужчина, приехавший из Грузии, получил гражданство в 2012 году, в 2024 году был признан виновным в совершении преступлений о незаконном обороте наркотиков. Гражданство Российской Федерации в отношении этих людей было прекращено в 2024 году.
- Стоит обратить внимание, что гражданство Российской Федерации прекращается по данному основанию независимо от времени совершения преступления, даты вынесения приговора суда и даты принятия решения о приеме в гражданство, - пояснили в УМВД России по Амурской области.
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