В Амурской области восемь человек лишились российского гражданства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области с начала года восемь человек лишились российского гражданства. Они совершили преступления. В УМВД России по региону напомнили, что в 2023 году был расширен перечень статей УК РФ, наличие судимости по которым является основанием для прекращения приобретенного гражданства России, сообщает ИА "Порт Амур".

Речь идет о тяжких преступлениях против государства, террористической и экстремистской деятельности, незаконном обороте оружия и наркотиков, об уклонении от военной службы и дезертирстве, добровольной сдаче в плен, неисполнении приказа во время мобилизации, распространении фейков об армии и добровольцах, нарушении закона о митингах.

В частности, приезжий из Таджикистана, получивший гражданство России в 2008 году, был признан виновным в совершении наркопреступлений. Еще один мужчина, приехавший из Грузии, получил гражданство в 2012 году, в 2024 году был признан виновным в совершении преступлений о незаконном обороте наркотиков. Гражданство Российской Федерации в отношении этих людей было прекращено в 2024 году.

- Стоит обратить внимание, что гражданство Российской Федерации прекращается по данному основанию независимо от времени совершения преступления, даты вынесения приговора суда и даты принятия решения о приеме в гражданство, - пояснили в УМВД России по Амурской области.