Во Владивостоке пенсионеры подрались из-за просрочки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Телеграм-канал Amur Mash

Средь бела дня драка произошла между пенсионерами во Владивостоке. Граждане не поделили между собой просроченные продукты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал Amur Mash.

В Сети пишут, что продукты с истекшим сроком годности каждый день привозят на Луговую во Владивостоке, где впоследствии раздают бесплатно пенсионерам.

За бесплатными продуктами нередко скапливается очередь. Сегодня пожилой мужчина решил пойти напролом, за что получил палкой по ребрам и голове. Конфликт граждан попал на камеру очевидцев.