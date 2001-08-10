10:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Во Владивостоке пенсионеры подрались из-за просрочки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: Телеграм-канал Amur Mash
Средь бела дня драка произошла между пенсионерами во Владивостоке. Граждане не поделили между собой просроченные продукты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал Amur Mash.
В Сети пишут, что продукты с истекшим сроком годности каждый день привозят на Луговую во Владивостоке, где впоследствии раздают бесплатно пенсионерам.
За бесплатными продуктами нередко скапливается очередь. Сегодня пожилой мужчина решил пойти напролом, за что получил палкой по ребрам и голове. Конфликт граждан попал на камеру очевидцев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 00:28 Сегодня Лазерное удаление сосудов на лице в Минске
- 00:29 Сегодня Цена зубных имплантов: что влияет на стоимость процедуры
- 00:30 Сегодня Почему стоит посетить Баку
- 00:30 Сегодня Брекеты для детей и подростков: когда и как начинать лечение?
11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
16:28 9 Октября В Южно-Сахалинске завершается строительство улицы Смирнова
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 09:21 Вчера Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?