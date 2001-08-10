Сахалинца отправили в колонию за управление автомобилем в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина уже имел судимость по этой статье, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Судом установлено, что 28 апреля 2024 года в вечернее время виновный, будучи судимым за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в нетрезвом виде вновь совершил поездку на автомобиле по г. Холмску, где был остановлен сотрудниками полиции и отстранён от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования у виновного установлено состояние алкогольного опьянения.

На судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 17 дней.

Приговор суда в законную силу не вступил.