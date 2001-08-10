Хотел украсть, потом стал грабить: в Приморье осудили мужчину, избившего женщину из-за сумочки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судимый 42-летний житель Приморья обвиняется в попытке грабежа. Он напал на женщину, чтобы похитить ее сумку, гражданке причинены многочисленные травмы, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на пресс-службу краевой прокуратуры.

По информации ведомства, в июле 2024 года осужденный попытался похитить женскую сумку, однако хозяйка вещи заметила преступника, в результате чего грабитель вступил с ней в борьбу, нанося удары по лицу и телу, чтобы подавить волю к сопротивлению и присвоить имущество.

Преступный умысел так и не был совершен до конца, ведь на место происшествия прибыла охрана.

Как выяснилось, приморец только недавно освободился из мест лишения свободы, но вставать на путь исправления не захотел.

В настоящее время суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев в колонии строгого режима.