Страх потерять автомобиль заставил сахалинца оплатить алименты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске судебные приставы арестовали автомобиль должника, что, соответственно, и послужило мотивацией по погашению долга по алиментам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по городу Южно-Сахалинску № 1 находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины денежных средств на содержание ребенка в размере 3/8 доли доходов ежемесячно.

Мужчина на протяжении длительного времени уклонялся от своих обязательств - не выплачивал алименты, в результате чего образовался долг в размере более 2,5 миллионов рублей.

Судебным приставом-исполнителем применялись меры административного реагирования в отношении должника. Однако, гражданин продолжил игнорировать требования исполнительного документа и долг не оплачивал.

Тогда, в рамках рейдового мероприятия, сотрудник ведомства установил местонахождение транспортного средства неплательщика и произвел его арест.

После этого отец ребенка, чтобы сохранить автомобиль, оперативно выплатил всю сумму задолженности по алиментам. Судебный пристав снял арест с имущества, транспортное средство возвращено владельцу.

Судебные приставы Сахалинской области напоминают о том, что алименты - это не наказание и не повинность, а обеспечение достойной жизни своим детям. Оплатить задолженность по алиментам можно в личном кабинете на портале Госуслуг.