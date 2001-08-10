Страх потерять автомобиль заставил сахалинца оплатить алименты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске судебные приставы арестовали автомобиль должника, что, соответственно, и послужило мотивацией по погашению долга по алиментам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по городу Южно-Сахалинску № 1 находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины денежных средств на содержание ребенка в размере 3/8 доли доходов ежемесячно.
Мужчина на протяжении длительного времени уклонялся от своих обязательств - не выплачивал алименты, в результате чего образовался долг в размере более 2,5 миллионов рублей.
Судебным приставом-исполнителем применялись меры административного реагирования в отношении должника. Однако, гражданин продолжил игнорировать требования исполнительного документа и долг не оплачивал.
Тогда, в рамках рейдового мероприятия, сотрудник ведомства установил местонахождение транспортного средства неплательщика и произвел его арест.
После этого отец ребенка, чтобы сохранить автомобиль, оперативно выплатил всю сумму задолженности по алиментам. Судебный пристав снял арест с имущества, транспортное средство возвращено владельцу.
Судебные приставы Сахалинской области напоминают о том, что алименты - это не наказание и не повинность, а обеспечение достойной жизни своим детям. Оплатить задолженность по алиментам можно в личном кабинете на портале Госуслуг.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
10:11 Сегодня На Шумшу появится музей, посвященный Курильской десантной операции
09:37 Сегодня Сахалинцы учатся управлять БПЛА на курсах "Будь готов"
10:08 Сегодня На Сахалине военнослужащие тренировались эвакуировать раненого
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
11:14 4 Октября В Сахалинской области поздравили учителей с наступающим профессиональным праздником
11:32 4 Октября Сахалинские пловцы разыграли медали региональных первенства и чемпионата
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 12:56 Сегодня Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 Вчера Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
- 11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
- 11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?