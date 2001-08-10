На Камчатке экс-директор муниципального предприятия получил условный срок за крупное мошенничество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке за мошенничество в особо крупном размере осуждён бывший директор муниципального предприятия Быстринского района. Он возместил ущерб и получил условный срок, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевую прокуратуру.

Осенью 2022 года директор одного из муниципальных предприятий Быстринского района заключил подложный договор субподряда и другие документы. В них содержались недостоверные сведения о стоимости услуг и их фактическом выполнении.

Всё это было призвано скрыть факт хищения бюджетных средств – более 1 миллиона рублей. Бюджетные средства администрации Быстринского района исчезли при выполнении договора подряда по расчистке от зелёных насаждений и вертикальной планировке земельного участка в селе Эссо.

Мильковский районный суд признал 40-летнего жителя краевого центра виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Осуждённый получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

«Ущерб, причинённый преступлением, возмещён осуждённым в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу», – добавили в прокуратуре.