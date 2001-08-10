Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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На участках улиц Академической и Хабаровской в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
15:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Против сахалинца, перевозившего в машине красную икру, возбудили уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы инспекторами ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГАИ УМВД России по Сахалинской области, на 12 км. автодороги «Южно-Сахалинск-Оха» был остановлен автомобиль «Honda Fit», за рулем которого находился 34-летний водитель, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

 При проведении досмотра транспортного средства на заднем сидении был обнаружен контейнер, в котором находилось около 20 килограмм икры и ведро, в котором также находилась икра лососевых пород.

Ущерб, рассчитанный согласно таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам составил 557 тысяч 806 рублей. 

 По данному факту Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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