На Камчатке из отделения почты пропал сейф с миллионами рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В камчатском посёлке Ключи ограбили почту – пропал сейф, в котором было больше 4 миллионов рублей, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

В начале октября в посёлке Ключи Усть-Камчатского района ограбили почту. По версии следствия, преступление было совершено с 5 по 7 октября. Злоумышленник взломал дверь в отделение и вынес оттуда металлический сейф. В хранилище было больше 4 миллионов рублей.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере).

"В рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц. Расследование контролируется в межрайонной прокуратуре", – сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.