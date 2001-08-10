На Сахалине ликвидировали стихийная свалка автомобильных шин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе обследования территории муниципального образования по дороге от трассы Южно-Сахалинск - Охотское до карьера Известковый выявлена свалка отработанных автомобильных покрышек, которые размещены по обеим сторонам автомобильной дороги в общем количестве 400 штук, а также в прилегающем овраге.

В этой связи, прокуратурой в уполномоченный орган внесено представление об устранении нарушений.

По результатам рассмотрения представления свалка автомобильных шин весом свыше 10 тонн ликвидирована.