Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2024
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13:37, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине ликвидировали стихийная свалка автомобильных шин

На Сахалине ликвидировали стихийная свалка автомобильных шин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе обследования территории муниципального образования по дороге от трассы Южно-Сахалинск - Охотское до карьера Известковый выявлена свалка отработанных автомобильных покрышек, которые размещены по обеим сторонам автомобильной дороги в общем количестве 400 штук, а также в прилегающем овраге.

В этой связи, прокуратурой в уполномоченный орган внесено представление об устранении нарушений.

По результатам рассмотрения представления свалка автомобильных шин весом свыше 10 тонн ликвидирована.

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