Амурчанка тайно купила телефон, а опекунам сказала, что деньги у нее украли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области суд вынес приговор жительнице поселка Восточный. Девушка совершила ложный донос о краже денег с ее банковского счета. Она пошла на этот шаг, так как боялась сообщить опекунам о своих тратах, сообщает ИА "Порт Амур".

В ноябре прошлого года, находясь в медицинском учреждении, беременная амурчанка решила купить мобильный телефон стоимостью 60 тысяч рублей.

Она связалась со своей знакомой и перевела ей деньги на карту, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. Кроме того, девушка покупала у нее продукты питания и предметы первой необходимости, потратив за время лечения 70,2 тысячи рублей. Однако, испытывая страх перед опекунами, сообщила дома, что деньги были украдены мошенниками или кем-то из персонала больницы. Опекуны предложили обратиться в полицию.

После проведения проверки девушке было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. При этом было возбуждено дело о ложном доносе. В итоге амурчанке назначили наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей. Беременность стала смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.