Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
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18:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Легендарный ТЦ Владивостока опечатан

Легендарный ТЦ Владивостока опечатан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке ТЦ «Авангард» опечатан по решению суда. Здание покинули собственники и арендаторы. Как оказалось, ранее здесь были выявлены нарушения требований пожарной безопасности эксплуатации здания, передает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю.

«Такое решение суд принял на основании искового заявления прокуратуры Приморского края», - сообщили в ведомстве.

О возбуждении исполнительного производства своевременно был извещен директор организации, также ему вручено требование об исполнении решения суда и предупреждение об уголовной ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В настоящее время сотрудниками службы судебных приставов проведены мероприятия по запрету эксплуатации торгового центра. Арендаторы покинули свои рабочие места, двери здания опечатаны.

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