Легендарный ТЦ Владивостока опечатан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Владивостоке ТЦ «Авангард» опечатан по решению суда. Здание покинули собственники и арендаторы. Как оказалось, ранее здесь были выявлены нарушения требований пожарной безопасности эксплуатации здания, передает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю.
«Такое решение суд принял на основании искового заявления прокуратуры Приморского края», - сообщили в ведомстве.
О возбуждении исполнительного производства своевременно был извещен директор организации, также ему вручено требование об исполнении решения суда и предупреждение об уголовной ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
В настоящее время сотрудниками службы судебных приставов проведены мероприятия по запрету эксплуатации торгового центра. Арендаторы покинули свои рабочие места, двери здания опечатаны.
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